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Мелёхин: Дзюба — габаритный нападающий, с такими всегда тяжело бороться

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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин заявил, что очень рад победе над московским «Локомотивом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«С Дзюбой часто приходилось вступать в борьбу. Что скажешь? Дзюба — габаритный нападающий, с такими всегда тяжело бороться», — цитирует Мелёхина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что «Ростову» наконец-то удалось наладить игру в последних матчах.

«После двух сухих побед подряд преобразились? Ещё раньше преобразились, просто не получалось выиграть. Где-то мы отпускали игру, ведя 2:0 и 3:1, а сейчас и игра есть, и результат», — добавил Мелёхин.

Игра на «Ростов Арене» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Кирилл Щетинин (3-я минута).

Таким образом, «Ростов» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Локомотива» 20 очков и четвёртая позиция.

Ранее Сергей Гуренко заявил, что «Локомотив» должен заряжать мотивацией Дзюбу перед матчами.

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