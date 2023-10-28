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Гуренко: «Локомотив» должен заряжать мотивацией Дзюбу перед матчами

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями перед дерби 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Гуренко: «Локомотив» должен заряжать мотивацией Дзюбу перед матчами
  • РИА Новости

«Считаю, что нападающим «Локомотива» будет всё равно, кто сыграет в обороне у «Спартака». Железнодорожники имеют все необходимые ресурсы для острой атаки. Куда важнее, как команда в целом проведёт такой матч и что она покажет в оборонительных действиях», — заявил Гуренко RT.

Также он рассказал о сильных сторонах нападающего красно-зелёных Артёма Дзюбы.

«Дзюба — очень хороший и крепкий форвард для игры внутри штрафной площади, который может отлично завершить голевой момент. Но его ещё надо правильно использовать. Артёма необходимо заряжать на матчи. Когда он мотивирован, то играет гораздо агрессивнее и становится вне конкуренции в РПЛ», — добавил он.

Ранее Гуренко высказался о поражении железнодорожников в гостевом матче с «Ростовом».  

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