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Гуренко: схема с тремя центральными защитниками поможет «Локомотиву» решить проблемы в обороне

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о поражении железнодорожников в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Гуренко: схема с тремя центральными защитниками поможет «Локомотиву» решить проблемы в обороне
  • Gettyimages.ru

«Сейчас я наблюдаю определённый дисбаланс в «Локомотиве» в плане атаки и обороны. У команды колоссальный потенциал в атакующих действиях, есть выбор между скоростными футболистами и прекрасными мастерами по реализации голевых моментов.

Но вот в обороне наблюдаются определённые проблемы, которые, как мне кажется, заметны всем вокруг. Как решить данную проблему? Возможно, стоит перейти на схему с тремя центральными защитниками. Сложно добиваться побед, если так много пропускать, и особенно на первых минутах», — сказал Гуренко RT.

Ранее «Ростов» победил «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ.

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