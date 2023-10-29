Аршавин: «Спартаку» надо было играть чуть похитрее в матче с «Факелом»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин считает, что воронежский «Факел» переиграл московский «Спартак» интеллектуально.

«Абаскаль говорит, что были моменты. Мне трудно вспомнить. По игре «Факел» заслужил победу. Чуть похитрее надо было играть. На таком поле надо играть проще, удлинять игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что плохое качество поля «упростило задачу «Факелу» добиться положительного результата.

«Поэтому класс футболистов «Спартака» нивелируется. На первое место вышла дисциплина, борьба, желание. То, в чём «Факел» силён», — добавил Аршавин.

«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и четвертая позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче с «Факелом».





