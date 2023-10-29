Аршавин: «Спартаку» надо было играть чуть похитрее в матче с «Факелом»
«Абаскаль говорит, что были моменты. Мне трудно вспомнить. По игре «Факел» заслужил победу. Чуть похитрее надо было играть. На таком поле надо играть проще, удлинять игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что плохое качество поля «упростило задачу «Факелу» добиться положительного результата.
«Поэтому класс футболистов «Спартака» нивелируется. На первое место вышла дисциплина, борьба, желание. То, в чём «Факел» силён», — добавил Аршавин.
«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.
«Факел» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и четвертая позиция.
Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче с «Факелом».