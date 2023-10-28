Кассьерра: «Зенит» в конце матча с «Ахматом» немного страдал

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра признался, что матч 13-го тура с грозненским «Ахматом» сложился непросто для футболистов петербургской команды.

«Ахмат» хорошо прессинговал нас и повёл в счёте, что добавило нам трудностей. Но мы смогли перевернуть игру. Понимали, что надо забивать ещё, но не получилось. В конце матча нам пришлось немного пострадать, но рад, что смогли выиграть», — цитирует Кассьерру РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что гол в ворота соперника придал бы ему уверенности.

«Жаль, что попал в штангу», — заключил Кассьерра.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» победил «Ахмат» со счётом 2:1.

В составе петербургского клуба отличились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. У грозненцев мяч забил Мохамед Конате.

«Зенит» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. У «Ахмата» 12 очков и 12-я позиция.

Ранее Сергей Семак заявил, что ждал упорного противостояния в матче с «Ахматом».