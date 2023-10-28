Корнаухов считает, что «Спартак» проиграл «Факелу» в борьбе характеров
«Если уровень футболистов выше, то они должны приспосабливаться к сложному полю. «Спартак» просто проиграл из-за характера. Никто не смог его проявить», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что футболисты «Факела» были заряжены на победу.
«Они были в себе уверены. А когда футболисты «Спартака» видят, что у них не получается, то они скисают», — добавил Корнаухов.
«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.
«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.
Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».