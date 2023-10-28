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Корнаухов считает, что «Спартак» проиграл «Факелу» в борьбе характеров

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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов считает, что воронежский «Факел» заслуженно одержал победу над московским «Спартаком» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Если уровень футболистов выше, то они должны приспосабливаться к сложному полю. «Спартак» просто проиграл из-за характера. Никто не смог его проявить», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что футболисты «Факела» были заряжены на победу.

«Они были в себе уверены. А когда футболисты «Спартака» видят, что у них не получается, то они скисают», — добавил Корнаухов.

«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее Гильермо Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».

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