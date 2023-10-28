RT в Telegram
Подпишись

Деограсия: жаль, что с «Крыльями» мы не смогли достичь такого результата, как с «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Деограсия: жаль, что с «Крыльями» мы не смогли достичь такого результата, как с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«С кем было сложнее — с «Зенитом» или с «Крыльями Советов»? Это были две разные игры, их тяжело сравнивать. Жаль, что сегодня мы не смогли достичь такого результата, как в игре с «Зенитом», — приводит слова Деограсии Metaratings.ru.

Игра завершилась со счётом 1:1.

У «Крыльев» гол забил Бенхамин Гарре. В составе «Оренбурга» отличился Матиас Перес.

«Оренбург» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Крыльев» 22 очка и третья позиция.

Ранее «Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить