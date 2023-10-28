Деограсия: жаль, что с «Крыльями» мы не смогли достичь такого результата, как с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С кем было сложнее — с «Зенитом» или с «Крыльями Советов»? Это были две разные игры, их тяжело сравнивать. Жаль, что сегодня мы не смогли достичь такого результата, как в игре с «Зенитом», — приводит слова Деограсии Metaratings.ru.

Игра завершилась со счётом 1:1.

У «Крыльев» гол забил Бенхамин Гарре. В составе «Оренбурга» отличился Матиас Перес.

«Оренбург» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Крыльев» 22 очка и третья позиция.

Ранее «Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура РПЛ.