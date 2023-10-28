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Асхабадзе: «Факел» переиграл «Спартак» по всем параметрам

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о победе воронежского клуба над «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ.
Асхабадзе: «Факел» переиграл «Спартак» по всем параметрам
  • Gettyimages.ru

«За счёт чего сегодня удалось победить «Спартак»? За счёт характера. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы всё равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам», — цитирует Романа Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».

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