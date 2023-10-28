Россиянин Адамов победил украинца Мирзоева и завоевал золото ЧМ по борьбе

Россияне Анвар Аллахьяров, Дмитрий Адамов и Ауэс Гонибов стали победителями чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет по спортивной борьбе 2023 года в Тиране.

Борец греко-римского стиля Аллахьяров завоевал золото в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке россиянин победил Ромео Беридзе из Грузии.

Адамов (весовая категория до 72 кг) нанёс поражение украинцу Ирфану Мирзоеву. Гонибов (до 82 кг) победил Альперена Барбера из Турции.

Первенство планеты проходит с 23 по 29 октября. Борцы из России выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что чемпионат мира по борьбе 2023 года в Белграде стал особенно непростым для российских спортсменов.