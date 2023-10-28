Ташуев: «Спартак» для всех — красная тряпка, её надо было разорвать

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ.

«Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. «Спартак» для всех — красная тряпка. Поэтому её надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее в «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком».