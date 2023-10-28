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Мельникова заявила, что не собирается уходить из спорта из-за санкций МОК

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что не собирается уходить из спорта из-за санкций МОК.
Мельникова заявила, что не собирается уходить из спорта из-за санкций МОК
  • РИА Новости

«Санкции — это тяжело, обидно и досадно для профессиональных спортсменов, потому что я знаю, что могла бы на сто процентов отработать цикл. Это не повод уходить из спорта, я слишком люблю гимнастику, чтобы всё бросить», — приводит слова Мельниковой РИА Новости.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Мельникова призналась, что иногда получает сообщения от иностранных атлетов.

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