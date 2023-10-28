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Грудин: были предложения по работе в России, но сказали, что поддержки не будет

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Бывший главный тренер женской сборной России по баскетболу Игорь Грудин рассказал, как начал тренерскую деятельность во Франции.
Грудин: были предложения по работе в России, но сказали, что поддержки не будет
  • Gettyimages.ru

«Это произошло в 1995 году. Для начала нужно рассказать предысторию. Женская сборная России провалилась на чемпионате Европы двумя годами ранее, никто не хотел заниматься командой. А тут тяжелейший отбор на чемпионат Европы, пропуск чемпионата мира. В общем, ситуация была безрадостной. Задачей было отобраться на Олимпийские игры, и мы её выполнили — выиграли бронзовые медали чемпионата Европы. А после меня благополучно сняли с должности, команду в США повёз Вадим Капранов.

От различных российских клубов были предложения по работе, но как-то мне так мягко сказали: в случае моего назначения никакой поддержки у команды не будет, со стороны судейского корпуса тоже будет идти давление. Так я и остался без работы в России. А во Франции после работы со сборной меня уже хорошо знали, пригласили работать», — приводит слова Грудина «Матч ТВ».

Грудин возглавлял женскую сборную России с 1994-го по 1995-й и с 2004-го по 2008 год. Под его руководством команда завоевала золото, серебро и бронзу чемпионатов Европы, а также бронзу Олимпиады 2008 года.

Ранее сборная России завоевала золото и серебро в баскетболе 3 × 3 на Играх стран СНГ.

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