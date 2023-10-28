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Бывший тренер «Факела» Нененко считает, что воронежская команда обыграет «Спартак»

Нененко: «Факелу» должна помочь погода в матче со «Спартаком»

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Бывший тренер воронежского «Факела» Валерий Нененко поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Бывший тренер «Факела» Нененко считает, что воронежская команда обыграет «Спартак»
  • РИА Новости

«Факелу» должна помочь погода в матче со «Спартаком», а также болельщики, которые гонят команду вперёд», — приводит слова Нененко «Чемпионат».

Тренер отметил, что в воронежской команде собраны хорошие игроки.

«Игроки подобрались в этом году с хорошими бойцовскими качествами. Вы видели, что сделал Марков. Повезло, конечно. Если бы его удалили в Оренбурге, вряд ли команда там выиграла. Максимум вничью бы сыграли», — сказал он.

Встреча состоится 28 октября и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

Ранее бывший игрок «Факела» Андрей Гордеев назвал Воронеж футбольной Меккой.

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