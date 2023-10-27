Игнашевич остался недоволен игрой «Балтики» в матче с «Рубином» в РПЛ
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«Насколько удовлетворён игрой? Не удовлетворён, особенно счётом. Долгий был разбор в раздевалке? Какой разбор, только игра закончилась», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 1:0. «Рубин» набрал 16 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Балтики» 11 очков и 14-я позиция.
Ранее гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с Игнашевичем по вопросу трансферов футболистов.