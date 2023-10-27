RT в Telegram
Подпишись

Мусалов проведёт поединок с Гогитидзе

Короткая ссылка
Анонсированы новые бои бойцовской лиги «Наше Дело».
Мусалов проведёт поединок с Гогитидзе
  • © «Наше Дело»

Российский кулачный боец Хайбула Мусалов проведёт поединок с бойцом смешанного стиля Михаилом Гогитидзе.

Также Мохаммад Хейбати и Тимурлан Пирматов  проведут поединок за звание главного гангстера индустрии.

Давид Хачатрян принял вызов от чемпиона Гран-при лиги «Наше Дело» Ислама Кадиева. Поединок пройдёт по правилам К-1.

Фарид Ядуллаев проведёт матч-реванш с Байрамом Кахрумановым по правилам ММА.

Ранее Ионов победил Барабанова на турнире TOP DOG 24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить