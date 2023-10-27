Мусалов проведёт поединок с Гогитидзе
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Российский кулачный боец Хайбула Мусалов проведёт поединок с бойцом смешанного стиля Михаилом Гогитидзе.
Также Мохаммад Хейбати и Тимурлан Пирматов проведут поединок за звание главного гангстера индустрии.
Давид Хачатрян принял вызов от чемпиона Гран-при лиги «Наше Дело» Ислама Кадиева. Поединок пройдёт по правилам К-1.
Фарид Ядуллаев проведёт матч-реванш с Байрамом Кахрумановым по правилам ММА.
Ранее Ионов победил Барабанова на турнире TOP DOG 24.