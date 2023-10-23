Ионов победил Барабанова на турнире TOP DOG 24

Игорь Ионов нанёс поражение Игорю Барабанову в главном поединке турнира по кулачным боям TOP DOG 24 в Москве.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ионова единогласным решением судей.

В со-главной схватке вечера россиянин Кантемир Калажоков одержал досрочную победу над Азаматом Еспаем из Казахстана.

В остальных боях Тимур Акаимов победил Ильяса Садыкова (технический нокаут), Иван Нушкин — Ису Исаева (единогласное решение судей), Артак Саркисян — Максима Савушкина (единогласное).

Ранее спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян высказался о бое Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294, который был признан несостоявшимся.





