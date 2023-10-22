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Гулян: справедливость восторжествует и Анкалаев станет чемпионом UFC

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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян высказался о бое Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294, который был признан несостоявшимся.
Гулян: справедливость восторжествует и Анкалаев станет чемпионом UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Очень жаль, что такие события складываются в карьере Магомеда Анкалаева. Был один спорный бой решением и реванш, сейчас признали поединок несостоявшимся.  До остановки боя Анкалаев полностью доминировал, и действие было не умышленным, судьи это тоже признали.

В любом случае вины Магомеда нет, он заслуживает реванша, и надеемся, в ближайшее время он состоится. Я уверен, в ближайшее время справедливость восторжествует, и Анкалаев станет чемпионом», — сказал Гулян.

Анкалаев ударил соперника коленом в голову. После чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.

Ранее сообщалось, что Макгрегор считает, что Анкалаева должны были дисквалифицировать.

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