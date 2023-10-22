Макгрегор считает, что Анкалаева должны были дисквалифицировать

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор уверен, что россиянина Магомеда Анкалаева должны были дисквалифицировать после поединка с бразильцем Джонни Уокером.

«Дагестанец применил запрещенный прием в поединке UFC 294 в Абу-Даби», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Поединок в полутяжёлой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 294 в Абу-Даби (ОАЭ) признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову. После чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед (девять нокаутом, восемь решением) и одно поражение.

В активе 31-летнего бойца из Бразилии 20 побед (15 нокаутом, две решением, три сабмишном) и семь поражений.

Ранее Дана Уайт признал ошибку врача, остановившего бой Анкалаев — Уокер.