Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев признался, что у него нет желания вернуться в футбол.

«Были определённые моменты во время выступления за тульский «Арсенал», которые повлияли на моё решение. Но опять же, я считаю, что всё произошло так, как должно было произойти. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Новосельцев объявил о завершении карьеры в марте 2023 года. За свою карьеру он выступал за «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Арсенал Тула», «Анжи», «Сочи».

Ранее сообщалось, что Новосельцев считает, что российский арбитр Сергей Карасёв в скором времени опять будет привлекаться к работе на международных матчах.