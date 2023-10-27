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Новосельцев признался, что у него нет желания вернуться в футбол

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Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев признался, что у него нет желания вернуться в футбол.
Новосельцев признался, что у него нет желания вернуться в футбол
  • РИА Новости

«Были определённые моменты во время выступления за тульский «Арсенал», которые повлияли на моё решение. Но опять же, я считаю, что всё произошло так, как должно было произойти. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Новосельцев объявил о завершении карьеры в марте 2023 года. За свою карьеру он выступал за «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Арсенал Тула», «Анжи», «Сочи».

Ранее сообщалось, что Новосельцев считает, что российский арбитр Сергей Карасёв в скором времени опять будет привлекаться к работе на международных матчах.

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