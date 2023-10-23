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Сальников: Ефимова и Рылов готовятся к чемпионату России по плаванию

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников дал понять, что шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова и двукратный золотой призёр Олимпиады Евгений Рылов пока не намерены завершать карьеру профессиональных спортсменов.
Сальников: Ефимова и Рылов готовятся к чемпионату России по плаванию
  • РИА Новости

«Ефимова собирается выступить на чемпионате России, посмотрим, насколько ожидания оправдаются, — цитирует Сальникова «Спорт-Экспресс». «У Рылова есть все возможности продолжать спортивную карьеру, но он сам принимает решение, я доволен его результатами».

По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона, 31-летняя Ефимова — талантливая спортсменка, которая не раз доказывала, что «способна показывать высокие результаты».

«У неё осталось желание доказать, прежде всего самой себе, ну и всему остальному миру, что она заслуживает внимания и уважения», — добавил Сальников.

Чемпионат России 2023 года по плаванию пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

Ранее Сальников рассказал, что ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.

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