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Мхитарян: я счастлив в «Интере» и хочу здесь остаться

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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своём желании остаться в миланском клубе.
Мхитарян: я счастлив в «Интере» и хочу здесь остаться
  • Gettyimages.ru

«Я очень счастлив здесь и хочу остаться в «Интере». Мой агент работает и ведёт переговоры о продлении контракта», — приводит слова Мхитаряна журналист Николо Скира в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за команду десять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном.

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