Мхитарян: я счастлив в «Интере» и хочу здесь остаться
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«Я очень счастлив здесь и хочу остаться в «Интере». Мой агент работает и ведёт переговоры о продлении контракта», — приводит слова Мхитаряна журналист Николо Скира в социальных сетях.
В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за команду десять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном.