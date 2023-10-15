Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном
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- © Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency
По информации Quotidiano Sportivo, клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Отмечается, что футболист заинтересован в продолжении карьеры в Милане.
В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за команду десять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что дубль и голевой пас Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.