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Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

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Миланский «Интер» собирается продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном
  • globallookpress.com
  • © Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency

По информации Quotidiano Sportivo, клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Отмечается, что футболист заинтересован в продолжении карьеры в Милане.

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за команду десять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что дубль и голевой пас Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.

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