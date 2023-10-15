Quotidiano Sportivo: «Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

По информации Quotidiano Sportivo, клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Отмечается, что футболист заинтересован в продолжении карьеры в Милане.

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл за команду десять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что дубль и голевой пас Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.