Дудакова не уверена, что ещё раз выйдет на бой под песню «Я русский»

Российский боец Виктория Дудакова дала понять, что выход на поединок UFC 294 в Абу-Даби с Джин Ю Фрей под песню певца SHAMAN «Я русский» была разовой акцией.

«Буду ли дальше выходить под эту песню, не могу сказать, потому что с первого боя есть устоявшаяся мелодия, под которую я выхожу. Пока точно не могу ответить на этот вопрос», — цитирует Дудакову «Матч ТВ».

24-летняя спортсменка из Волгограда призналась, что просто хотела с тренером «порадовать российских болельщиков».

«Россияне немножко соскучились по здоровому патриотизму. Несмотря на то что происходит в мире, мы не могли долго выходить с флагами, хочется не забывать, откуда мы родом», — добавила она.

Дудакова нанесла поражение Фрей единогласным решением судей. Для россиянки эта победа стала восьмой в карьере в смешанных единоборствах.

Ранее Дудакова призналась, что заразилась стафилококком перед боем на UFC 294.