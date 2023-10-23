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Дудакова не уверена, что ещё раз выйдет на бой под песню «Я русский»

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Российский боец Виктория Дудакова дала понять, что выход на поединок UFC 294 в Абу-Даби с Джин Ю Фрей под песню певца SHAMAN «Я русский» была разовой акцией.
Дудакова не уверена, что ещё раз выйдет на бой под песню «Я русский»
  • Gettyimages.ru

«Буду ли дальше выходить под эту песню, не могу сказать, потому что с первого боя есть устоявшаяся мелодия, под которую я выхожу. Пока точно не могу ответить на этот вопрос», — цитирует Дудакову «Матч ТВ».

24-летняя спортсменка из Волгограда призналась, что просто хотела с тренером «порадовать российских болельщиков».

«Россияне немножко соскучились по здоровому патриотизму. Несмотря на то что происходит в мире, мы не могли долго выходить с флагами, хочется не забывать, откуда мы родом», — добавила она.

Дудакова нанесла поражение Фрей единогласным решением судей. Для россиянки эта победа стала восьмой в карьере в смешанных единоборствах.

Ранее Дудакова призналась, что заразилась стафилококком перед боем на UFC 294.

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