Россиянка Дудакова призналась, что заразилась стафилококком перед боем на UFC 294
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«Я смогла провести бой в стойке, потому что у меня до этого не было такой возможности. Но сейчас, наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца уже стафилококк. Мы не хотели пить антибиотики, потому что не смогла бы дышать», — приводит слова Дудаковой «Матч ТВ».
Она также заявила, что инфекция поразила «такие места, которые не принято называть».
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дудаковой единогласным решением судей со счётом 29-28.
Ранее сообщалось, что российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, победил бразильца Бруну Силву в дебютном бою в UFC.