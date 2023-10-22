Россиянка Дудакова призналась, что заразилась стафилококком перед боем на UFC 294

Россиянка Виктория Дудакова призналась, что заразилась стафилококком перед боем с американкой Джин Ю Фрей на UFC 294.

«Я смогла провести бой в стойке, потому что у меня до этого не было такой возможности. Но сейчас, наоборот, не могла бороться, потому что у меня больше месяца уже стафилококк. Мы не хотели пить антибиотики, потому что не смогла бы дышать», — приводит слова Дудаковой «Матч ТВ».

Она также заявила, что инфекция поразила «такие места, которые не принято называть».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Дудаковой единогласным решением судей со счётом 29-28.

Ранее сообщалось, что российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, победил бразильца Бруну Силву в дебютном бою в UFC.