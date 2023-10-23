Сальников назвал унизительными условия допуска россиян на Олимпиаду

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«МОК предлагает условия, в которых выступать нереально. Это настоящее унижение! Если они не будут изменены, шансы выступить нашим спортсменам в Париже практически нулевые. Я не представляю Олимпиаду без России, но делается всё, чтобы нас там не было», — цитирует Сальникова Sport24.

Как сообщает «Матч ТВ», организация предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Также подтвердилось, что World Aquatics допустит россиян в индивидуальных видах.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Сальников рассказал, что организация будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.