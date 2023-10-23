Европейский союз дзюдо отверг обвинения на допуск России к чемпионату континента

Европейский союз дзюдо (EJU) принял решение отвергнуть обвинения в допуске до чемпионата Европы российских спортсменов.

Об этом сообщает портал insidethegames.biz со ссылкой на EJU.

13 мая стало известно, что EJU допустил российских спортсменов к турнирам.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе.