Европейский союз дзюдо отверг обвинения на допуск России к чемпионату континента
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Об этом сообщает портал insidethegames.biz со ссылкой на EJU.
13 мая стало известно, что EJU допустил российских спортсменов к турнирам.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе.