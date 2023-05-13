Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к турнирам
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее глава Федерации дзюдо Франции выступил за участие России в Олимпиаде в Париже.