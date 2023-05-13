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Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к турнирам

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Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.
Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к турнирам
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава Федерации дзюдо Франции выступил за участие России в Олимпиаде в Париже.

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