Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов к турнирам

Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее глава Федерации дзюдо Франции выступил за участие России в Олимпиаде в Париже.