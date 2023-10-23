Экс-гендиректор «Спартака» не верит в конфликт между Абаскалем и Соболевым

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном конфликте между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Команда — живой организм. В ней всегда что-то происходит. Я не верю в какой-то открытый конфликт, а всё остальное — рабочие моменты», — цитирует Мележикова РИА Новости.

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее в «Спартаке» заявили об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.