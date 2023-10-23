Узнать больше

Экс-гендиректор «Спартака» не верит в конфликт между Абаскалем и Соболевым

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном конфликте между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.
Экс-гендиректор «Спартака» не верит в конфликт между Абаскалем и Соболевым
  • Gettyimages.ru

«Команда — живой организм. В ней всегда что-то происходит. Я не верю в какой-то открытый конфликт, а всё остальное — рабочие моменты», — цитирует Мележикова РИА Новости.

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее в «Спартаке» заявили об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить