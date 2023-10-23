Дос Аньос считает, что только он может победить Махачева
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«Глядя на рейтинг лёгкого веса, могу сказать, что не вижу никого, кроме себя, кто мог бы победить Ислама. И он сам это знает», — написал дос Аньос в соцсетях.
22 октября Махачев одержал победу над австралийцем Александером Волкановски в титульном турнире UFC 294.
Россиянин во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. Он победил австралийца нокаутом в первом раунде.
Ранее Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски.