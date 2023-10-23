Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поблагодарил болельщиков после победы над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 294.

«Огромная благодарность всем моим болельщикам, всем кто переживал и поддерживал. Рад, что получилось закрыть все вопросы и сомнения. Идём дальше», — написал Махачев в соцсетях.

Россиянин во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. Он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее Альберт Батыргазиев поздравил Махачева с победой над Волкановски на UFC 294.