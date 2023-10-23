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Сигал назвал эффектной победу Махачева над Волкановски

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В команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева рассказали, что актёр и кинопродюсер Стивен Сигал оценил победу россиянина над австралийцем Александером Волкановски.
Сигал назвал эффектной победу Махачева над Волкановски
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«Стивен Сигал лично поздравил Ислама Махачева. Сигал сказал, что победа была яркой и заслуженной. Конечно, он провёл аналогию с восточными единоборствами, выдержкой Ислама. Назвал победу эффектной», — приводит слова собеседника ТАСС.

Россиянин во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. Он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее Махачев поблагодарил фанатов за поддержку после победы над Волкановски на UFC 294.

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