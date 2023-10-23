Узнать больше

Малкин раскритиковал игру «Питтсбурга» в матче с «Сент-Луисом»

Короткая ссылка
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подверг критике игру команды в матче с «Сент-Луисом».
Малкин раскритиковал игру «Питтсбурга» в матче с «Сент-Луисом»
  • Gettyimages.ru

«Следующими в нашем расписании будут хорошие команды. Нам надо начать играть лучше. Играть умнее, жёстче. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно. Эта игра была просто плохой. Я расстроен», — цитирует игрока The Athletic.

Встреча завершилась со счётом 4:2.

На счету Алексея Торопченко результативная передача. А в составе «Питтсбурга» шайбу забросил Евгений Малкин.

«Сент-Луис» набрал пять очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Питтсбурга» четыре очка и 13-я позиция в Восточной конференции.

Ранее дубль и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сиэтлом» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить