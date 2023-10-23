Малкин раскритиковал игру «Питтсбурга» в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подверг критике игру команды в матче с «Сент-Луисом».

«Следующими в нашем расписании будут хорошие команды. Нам надо начать играть лучше. Играть умнее, жёстче. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Мы играем слишком рискованно. Эта игра была просто плохой. Я расстроен», — цитирует игрока The Athletic.

Встреча завершилась со счётом 4:2.

На счету Алексея Торопченко результативная передача. А в составе «Питтсбурга» шайбу забросил Евгений Малкин.

«Сент-Луис» набрал пять очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Питтсбурга» четыре очка и 13-я позиция в Восточной конференции.

Ранее дубль и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Сиэтлом» в НХЛ.