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Туктамышева: продление отстранения — ещё одна причина моей паузы в карьере

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева объяснила своё решение взять паузу в профессиональной карьере.
Туктамышева: продление отстранения — ещё одна причина моей паузы в карьере
  • РИА Новости

«Пока хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому. Продление отстранения — ещё одна причина. Ярких всплесков и поездок на международные старты сейчас нет», — цитирует Туктамышеву Sports.

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Алексей Мишин прокомментировал заявление своей подопечной Елизаветы Туктамышевой о приостановке карьеры.

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