Махачев осудил дагестанцев, празднующих его победу
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«Пока наши братья, сёстры, дети кричат о помощи и не понимают, почему никто им не помогает, львы танцуют на машине. Во всей этой постыдной суете львом оказался полицейский!» — написал Махачев в соцсетях.
Россиянин во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. Он победил австралийца нокаутом в первом раунде.
После победы Махачев прошёлся по октагону с флагом Палестины в знак поддержки народа в военном конфликте с Израилем.
Ранее Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски.