Махачев осудил дагестанцев, празднующих его победу

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев осудил поведение своих земляков после его победы над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 294.

«Пока наши братья, сёстры, дети кричат о помощи и не понимают, почему никто им не помогает, львы танцуют на машине. Во всей этой постыдной суете львом оказался полицейский!» — написал Махачев в соцсетях.

Россиянин во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. Он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

После победы Махачев прошёлся по октагону с флагом Палестины в знак поддержки народа в военном конфликте с Израилем.

Ранее Махачев обратился к болельщикам после победы над Волкановски.