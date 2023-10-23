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Лоза считает, что «Спартак» обыграл «Пари НН» благодаря терпению руководителей

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Российский артист Юрий Лоза, являющийся болельщиком «Спартака», высказался о ситуации в клубе.
Лоза считает, что «Спартак» обыграл «Пари НН» благодаря терпению руководителей
  • РИА Новости

«В клубе любят отправлять тренеров в отставку. Есть такая тенденция. Почему нужно сразу гнать на тренера и не дать возможность ему исправить ситуацию? Вот здесь решили подождать, и ситуация начала выправляться», — цитирует Лозу Betonmobile.

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

До матча СМИ сообщали о конфликте главного тренера Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН».

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