Лоза считает, что «Спартак» обыграл «Пари НН» благодаря терпению руководителей

Российский артист Юрий Лоза, являющийся болельщиком «Спартака», высказался о ситуации в клубе.

«В клубе любят отправлять тренеров в отставку. Есть такая тенденция. Почему нужно сразу гнать на тренера и не дать возможность ему исправить ситуацию? Вот здесь решили подождать, и ситуация начала выправляться», — цитирует Лозу Betonmobile.

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

До матча СМИ сообщали о конфликте главного тренера Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН».