Федун: «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о последних скандалах в московском клубе.

«Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. «Спартак» традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это всё нормально», — цитирует Федуна СЭ.

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в 12-м туре РПЛ со счётом 2:0. Клуб поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

До матча СМИ сообщали о конфликте главного тренера Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН».