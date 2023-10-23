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Канчельскис призвал Абаскаля не подражать Черчесову

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал совет главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 12-го тура чемпионата России с «Пари НН».
Канчельскис призвал Абаскаля не подражать Черчесову
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды — Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в клубе», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Таким образом, «Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Нижегородская команда с 17 очками опустилась на восьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко отметил тактические решения Абаскаля в победном матче с «Пари НН».

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