Полузащитник «Монцы» Гомес объяснил, как в его организм попало запрещённое вещество

Полузащитник «Монцы» и сборной Аргентины Алехандро Гомес отреагировал на свою дисквалификацию сроком на два года из-за положительного допинг-теста перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Нарушение связано с наличием в моём организме тербуталина, который я случайно проглотил вместе с ложкой сиропа от кашля для моего сына. Тербуталин разрешён профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результативность в футболе», — написал игрок в соцсетях.

35-летний футболист выпил сироп от кашля, который предназначался для его ребёнка, в составе которого было запрещённое вещество.

Гомес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за «Монцу» и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Монца» подтвердила дисквалификацию чемпиона мира Гомеса на два года.