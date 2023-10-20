«Монца» подтвердила дисквалификацию чемпиона мира Гомеса на два года

Руководство футбольного клуба Серии А «Монца» сообщило, что нападающий Алехандро Гомес отстранён от соревновательной деятельности за употребление запрещённых препаратов.

Аргентинец дисквалифицирован на два года за допинг, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Как сообщает Relovo, 35-летний футболист выпил сироп от кашля, который предназначался для его ребёнка, в составе которого было запрещённое вещество.

Гомес является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за «Монцу» и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и итальянского «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.





