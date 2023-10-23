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Орлов: «Спартак» мощно провёл матч с «Пари НН»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что московский «Спартак» провёл отличный матч 12-го тура чемпионата России по футболу с нижегородским «Пари НН».

«Спартак» подтянулся, мощно сыграл против «Пари НН», заслуженно победил», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не собирался преподнести урок форварду Александру Соболеву, не поставив его в стартовый состав.

«Не думаю, что это воспитательная мера. Абаскаль же сам себе не враг. Это всё скорее было сделано из каких-то тактических соображений», — добавил Орлов.

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

Ранее Зарема Салихова отреагировала на победу «Спартака» над «Пари НН» в РПЛ.









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