Салихова — о победе «Спартака»: снова выехали на моих трансферах

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых над «Пари НН» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«Снова выехали на моих трансферах. Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», — цитирует Салихову Metaratings.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него конфликт с нападающим Александром Соболевым.