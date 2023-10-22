Салихова — о победе «Спартака»: снова выехали на моих трансферах
- РИА Новости
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«Снова выехали на моих трансферах. Очень рада за ребят и за команду. Просто в состав надо ставить наших ребят и не выделываться. Давно бы шли на первом месте с отрывом», — цитирует Салихову Metaratings.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что у него конфликт с нападающим Александром Соболевым.