Мостовой заявил, что «Зенит» хочет уйти на зимнюю паузу лидером РПЛ
«Хочется уйти на зимнюю паузу первыми? Да, конечно. Через два тура играем с «Краснодаром», будет очень интересная игра», — цитирует Мостового «Матч ТВ».
Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» со счётом 3:1. Дублем отметился Вендел, ещё один гол в активе Мостового.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21). Лидером является «Краснодар» (28).
Ранее Мостовой заявил, что ему непривычно смотреть на таблицу РПЛ.