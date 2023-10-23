Мостовой заявил, что «Зенит» хочет уйти на зимнюю паузу лидером РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дал понять, что петербургская команда сделает всё возможное для того, чтобы выйти в лидеры чемпионата России по футболу перед зимней паузой.

«Хочется уйти на зимнюю паузу первыми? Да, конечно. Через два тура играем с «Краснодаром», будет очень интересная игра», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» со счётом 3:1. Дублем отметился Вендел, ещё один гол в активе Мостового.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» — третьи (21). Лидером является «Краснодар» (28).

Ранее Мостовой заявил, что ему непривычно смотреть на таблицу РПЛ.











