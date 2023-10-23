Гончаренко: Кондратюк был не похож на себя на этапе Гран-при России

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк не смог показать свой максимум на втором этапе Гран-при России в Омске.

«На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждём ярких прокатов», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Она подчеркнула, что Матвей Ветлугин сумел отстоять своё лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Гончаренко также призналась, что её «порадовал Алексей Ерохов», который «выдал чистый прокат».

«Он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Фёдоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоёвывать свою публику», — заключила Гончаренко.

Ветлугин завоевал золотую медаль, Ерохов — серебряную, Фёдоров — бронзовую. Кондратюк занял четвёртое место.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.