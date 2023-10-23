Узнать больше

Гончаренко: Кондратюк был не похож на себя на этапе Гран-при России

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк не смог показать свой максимум на втором этапе Гран-при России в Омске.

«На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждём ярких прокатов», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Она подчеркнула, что Матвей Ветлугин сумел отстоять своё лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Гончаренко также призналась, что её «порадовал Алексей Ерохов», который «выдал чистый прокат».

«Он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Фёдоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоёвывать свою публику», — заключила Гончаренко.

Ветлугин завоевал золотую медаль, Ерохов — серебряную, Фёдоров — бронзовую. Кондратюк занял четвёртое место.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить