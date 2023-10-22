Тарасова: у соперниц не было никаких шансов опередить Петросян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.

«Аделия откатала очень хорошо. У соперниц не было никаких шансов её опередить. Да, она уступала после короткой программы, но произвольная всё расставила по местам», — цитирует Тарасову ТАСС.

За произвольную программу Петросян получила 164,83 балла, набрав в сумме 236,31 балла.

Второй стала Алина Горбачёва (205,71). Третья — Мария Агаева (202,29).

Ранее Горбачёва объяснила свои ошибки на втором этапе Гран-при России.