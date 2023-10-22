Тарасова: у соперниц не было никаких шансов опередить Петросян
- РИА Новости
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«Аделия откатала очень хорошо. У соперниц не было никаких шансов её опередить. Да, она уступала после короткой программы, но произвольная всё расставила по местам», — цитирует Тарасову ТАСС.
За произвольную программу Петросян получила 164,83 балла, набрав в сумме 236,31 балла.
Второй стала Алина Горбачёва (205,71). Третья — Мария Агаева (202,29).
Ранее Горбачёва объяснила свои ошибки на втором этапе Гран-при России.