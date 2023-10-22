Горбачёва объяснила свои ошибки на втором этапе Гран-при России

Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала второе место на втором этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Омске.

«Программа по большей части не получилась. Знаю причины, знаю, над чем работать. Лидерство после короткой программы никак на меня не повлияло. Причины в другом», — цитирует Горбачёву Sport24.

Победу на втором этапе одержала Аделия Петросян. За произвольную программу она получила 164,83 балла, набрав в сумме 236,31 балла.

Второй стала Горбачёва (205,71).

Ранее сообщалось, что Глеб Ветлугин выиграл второй этап Гран-при России в Омске.