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Фотографию Гитлера показали на табло перед матчем по американскому футболу в США

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Организаторы матча по американскому футболу Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) попали в неприятную ситуацию.

Перед игрой между «Мичиган Стэйт Спартанз» и «Мичиган Вулверинс» в результате недосмотра после окончания викторины для зрителей на электронном табло стадиона появилась фотография Адольфа Гитлера, сообщает CNN.

Руководство Мичиганского университета уже извинилось за скандальный инцидент.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо рассказал, как его покусали две большие собаки на осенних сборах в США.





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