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Лыжника Клебо покусали две большие собаки на сборах в США

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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо рассказал, как его покусали две большие собаки на осенних сборах в США.
Лыжника Клебо покусали две большие собаки на сборах в США
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Были две большие собаки, которым не нравился звук, раздающийся во время катания на роликовых коньках. Они начали бежать за нами. Они начали кусать палки и пальцы, я очень сильно нервничал, но, к моему счастью, это всё очень быстро закончилось», — цитирует Клебо Dagbladet.

Норвежский лыжник является пятикратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. 20 сентября стало известно, что атлет отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

По правилам норвежской федерации лыжникам нужно получить место в национальной команде, чтобы выступить на Кубке мира и мундиале. Спортсмен готовится к сезону вне сборной Норвегии. 

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё раскритиковал Федерацию лыжных видов спорта Норвегии из-за скандала с Клебо.

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