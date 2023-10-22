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Велогонщики побили три мировых рекорда на чемпионате России

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Российские спортсмены продолжают добиваться значимых достижений в условиях санкций и изоляции.

На чемпионате России 2023 года по велоспорту на треке в Москве было побито три мировых рекорда.

Героями соревнований стали Яна Бурлакова (27,450 секунды), которая победила в гите на 500 м, Никита Кирильцев (9,712 секунды, гит на 200 м, и 26,157 секунды, гит на 500 м).

Большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее велогонщица Ольга Забелинская рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство с российского на узбекское.

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