Сменившая гражданство велогонщица Забелинская заявила, что её не ценили в России

Велогонщица Ольга Забелинская рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство с российского на узбекское.

«Я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определённых видов спорта. Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио», — приводит слова Забелинской «Спорт-Экспресс».

43-летняя Забелинская является серебряным призёром Игр 2016 года и двукратной обладательницей бронзовых наград Олимпиады 2012 года.

Спортсменка получила гражданство Узбекистана в 2018 году.

Ранее победитель первенства России по велошоссе Цветков перешёл в сборную Узбекистана.