Сменившая гражданство велогонщица Забелинская заявила, что её не ценили в России
«Я убедилась, что в России меня не ценят, и не только меня. Там ценны только представители определённых видов спорта. Сама идея выступать за другую страну пришла, когда я стояла на пьедестале в Рио», — приводит слова Забелинской «Спорт-Экспресс».
43-летняя Забелинская является серебряным призёром Игр 2016 года и двукратной обладательницей бронзовых наград Олимпиады 2012 года.
Спортсменка получила гражданство Узбекистана в 2018 году.
Ранее победитель первенства России по велошоссе Цветков перешёл в сборную Узбекистана.