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Победитель первенства России по велошоссе Цветков перешёл в сборную Узбекистана

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Победитель первенства России среди юниоров по велошоссе Никита Цветков перешёл в сборную Узбекистана.
Победитель первенства России по велошоссе Цветков перешёл в сборную Узбекистана
  • Gettyimages.ru
  • © U. J. Alexander

«Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей. Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по велошоссе Иракли Абрамяна.

Цветков выступит за сборную Узбекистана на Азиатских играх в Ханчжоу в командной гонке преследования и мэдисоне.

Ранее сообщалось, что велогонщик Кирильцев выиграл золото юниорского чемпионата мира.

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