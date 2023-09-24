Победитель первенства России по велошоссе Цветков перешёл в сборную Узбекистана

Победитель первенства России среди юниоров по велошоссе Никита Цветков перешёл в сборную Узбекистана.

«Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей. Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России по велошоссе Иракли Абрамяна.

Цветков выступит за сборную Узбекистана на Азиатских играх в Ханчжоу в командной гонке преследования и мэдисоне.

Ранее сообщалось, что велогонщик Кирильцев выиграл золото юниорского чемпионата мира.